Moretto: “Camarda tornerà al Milan a fine anno, poi si valuterà”

Matteo Moretto parla del futuro di Camarda: a fine stagione tornerà al Milan, poi il club e il giocatore valuteranno la strada migliore.

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato del possibile futuro di Francesco Camarda tra Milan e altro. Partendo dal retroscena relativo al possibile ritorno a Milano a gennaio, visto l’infortunio alla spalla, ha poi fatto capire che a giugno il giocatore rientrerà al Milan, ma poi ci sarà da capire e valutare bene il da farsi. Ma ecco nel dettaglio l’analisi di Moretto.

Le parole di Moretto su Camarda

Sulla permanenza a Lecce a gennaio:

“Camarda è ancora a Lecce, è stato un po’ sfortunato con l’infortunio alla spalla. A gennaio c’è stata la possibilità che Camarda effettivamente rientrasse al Milan, ma semplicemente per una questione di gestione dell’infortunio, non tanto per un ruolo in prima squadra. C’erano di mezzo dei premi di valorizzazione, la situazione a livello economico tra Milan e Lecce non era così facile da risolvere a gennaio, tant’è che Camarda è rimasto a Lecce. Le due parti hanno trovato un’intesa sulla gestione dell’infortunio”.

Sul futuro:

“La novità che vi posso dare oggi è che Camarda tornerà al Milan a fine anno e le parti si siederanno per capire effettivamente che tipo di percorso intraprendere. Il Milan valuterà più strade, il calciatore soprattutto valuterà quale sarà il percorso migliore per lui. C’è la volontà di continuare un determinato percorso, continuando ad avere sempre più minutaggio, magari in Serie A. Bisognerà capire se il Milan valuterà offerte con prestiti oppure anche a titolo definitivo”.