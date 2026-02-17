Milan, ammenda al DS Tare per le proteste dopo la sfida di Pisa

Ammenda da 10.000€ per Igli Tare: il DS del Milan multato dopo le proteste contro l’arbitro al termine della sfida contro il Pisa.

In seguito alla venticinquesima giornata di Serie A, conclusasi ieri sera, è arrivato oggi il comunicato del Giudice Sportivo relativo alle varie squalifiche o ammende ai danni dei giocatori e dei membri dello staff/dirigenti delle varie squadre.

Per quanto riguarda il Milan, questa volta non è stata data la solita ammenda che il club è ormai abituato a ricevere (in questa e nella scorsa stagione) per l’ingresso in campo in ritardo, ma è arrivata una multa ai danni del DS rossonero Igli Tare.

Il comunicato del Giudice Sportivo: ecco la motivazione

Le sue proteste nei confronti dell’arbitro nel post-partita gli sono costate 10.000€ di ammenda, ecco quanto recita il comunicato:

“AMMENDA DI €10.000,00

TARE Igli (Milan): per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato in modo aggressivo l’operato arbitrale”.