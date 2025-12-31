Milan, scippo dell’Udinese per Arizala: c’è la virata su Souza

Il Milan vede sfumare il colpo in prospettiva Arizala, sempre più vicino all’Udinese. I rossoneri valutano l’alternativa Souza del Santos.

La notizia arrivata circa un mese fa, relativa al Milan che aveva bloccato il giovane esterno sinistro colombiano classe 2005 Juan Arizala, sembra ormai destinata a non concretizzarsi. Il club rossonero aveva infatti trovato l’accordo con l’Independiente Medellín per circa 3 milioni e aveva intenzione di girare in prestito il giocatore al Tolosa, in Ligue 1, dove però al momento non avrebbe avuto spazio in rosa.

Sorpasso Udinese, il Milan guarda al Brasile

Nelle ultime ore, però, l’Udinese si è fatta avanti pareggiando l’offerta al club colombiano e offrendo al giocatore un posto in prima squadra fin da gennaio. Un’offerta che ha di fatto sorpassato quella del Milan nella scala di gradimento del calciatore e dei suoi agenti: manca solo l’ufficialità, poi si potrà dire che il colpo è definitivamente sfumato.

A questo punto i rossoneri hanno già individuato l’alternativa. Si tratterebbe di Souza, sempre terzino sinistro, ma di proprietà del Santos, classe 2006, un altro ottimo prospetto sul quale c’è anche la concorrenza della Premier League. Vedremo come si svilupperà la situazione, se il Milan proverà un ultimo disperato tentativo per Arizala o se cambierà definitivamente obiettivo.