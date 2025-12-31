Milan, top news di giornata

Verso la sfida con il Cagliari tra dubbi di formazione e problemi in attacco. Intanto l'Udinese brucia i rossoneri per il giovane Arizala.

In questo ultimo dell’anno, in casa Milan la testa è già alla prossima partita contro il Cagliari, ma tiene banco anche il mercato. Vediamo le ultime in vista del match.

L’emergenza attacco

In vista di Cagliari, la conferenza di mister Massimiliano Allegri sarà domani alle 17 e, subito dopo, ci sarà la partenza per la Sardegna. A livello di formazione ci sono diverse incognite: Gabbia non recupererà, dato che non si è ancora mai allenato in gruppo. Leao invece con il gruppo si è allenato e sta abbastanza bene, ci sarà, ma è più verso una partenza dalla panchina che dall’inizio.

Stamattina poi la Gazzetta dello Sport ha lanciato l’allarme anche sul resto dell’attacco, con un Fullkrug non certo di esserci per via della burocrazia relativa al tesseramento e anche Nkunku e Pulisic a rischio perché non al meglio fisicamente. Staremo a vedere come Allegri riuscirà a trovare la quadra.

Sfuma un obiettivo di mercato

Intanto c’è una notizia di mercato arrivata improvvisamente ieri sera che riguarda Arizala, il giovane esterno sinistro colombiano che era stato bloccato dal Milan il mese scorso e che però probabilmente andrà all’Udinese. I friulani hanno bruciato la concorrenza del Milan pareggiando l’offerta all’Independiente Medellín e offrendo un posto in prima squadra al giocatore. Il Milan, invece, lo avrebbe girato in prestito al Tolosa.