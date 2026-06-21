Niclas Fullkrug è vicinissimo ad iniziare una nuova avventura nella massima serie del calcio italiano, ma molto probabilmente non sarà più in maglia rossonera. La sua avventura con il Milan è etichettabile come al di sotto delle aspettative anche in maniera abbastanza netta ed evidente. Una squadra in cui non è mai riuscito ad integrarsi al massimo e in cui ha fatto la differenza a tal punto che non è riuscito a dare il giusto contributo per evitare il crollo finale e la conseguente retrocessione dalla zona Champions League fino all'Europa League. Adesso non resta che cercare di capire quale sarà la sua prossima squadra.

La prossima squadra di Fullkrug

Niclas Fullkrug

Il centravanti che ha detto la sua anche con la nazionale tedesca nel corso degli ultimi europei (non è stato convocato per i Mondiali in USA, Messico e Canada) è stato attenzionato da un team che è neopromosso, ma vuole confermarsi in Serie A dopo due promozioni ed altrettante retrocessioni negli ultimi cinque anni. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando del Venezia. La squadra che tra gli investitori vede anche il noto rapper Drake ha bisogno di confermarsi in Serie A e per farlo c'è bisogno di investimenti di un certo livello.

La fattibilità dell'operazione

Solo cinque milioni dovevano versare i rossoneri per. Al momento il rientro al West Ham è una sicurezza, ma c'è da capire se il Venezia farà di tutto per affondare il colpo ed arrivare definitivamente alle prestazioni di un calciatore che ha tutto per dire la sua nella massima serie del calcio italiano. Non ci resta che attendere l'evolversi della situazione, anche se è altrettanto definitivo che è terminato ufficialmente il suo periodo in quel di Milano, visto chenon ha alcuna intenzione di continuare il rapporto tra le parti.