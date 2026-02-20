Milan, trattativa in fase avanzata per il rinnovo di Tomori

Procede spedito il rinnovo Fikayo Tomori col Milan: il difensore è tornato protagonista e presto potrebbe firmare il nuovo contratto.

Arrivano novità relative al rinnovo di Fikayo Tomori con il Milan. Nelle scorse settimane abbiamo parlato di come ci sia ottimismo da entrambe le parti per proseguire insieme. Il suo contratto scade a giugno 2027 ed è per questo probabile che nel giro di qualche mese si possa ultimare l’accordo, evitando di presentarsi alla sessione di mercato estiva con il contratto in scadenza.

Tomori nella stagione in corso, sotto la guida di Massimiliano Allegri, è tornato ad essere un punto fermo affidabile della difesa del Milan. Dopo essersi un po’ perso nella scorsa stagione, è finalmente tornato ai suoi livelli ed è entusiasta di essere un giocatore rossonero e di poter continuare a lavorare con Allegri e il suo staff, che a loro volta hanno grande fiducia in lui.

Le ultime novità di Moretto su Tomori

Le ultime notizie, riportate dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, parlano di un rinnovo in fase avanzata tra l’entourage di Tomori e il Milan. In questi giorni si starebbero limando alcuni dettagli relativi alla durata e alle cifre definitive del contratto. Una volta raggiunti gli accordi, avremo ulteriori novità o assisteremo direttamente all’annuncio della firma.