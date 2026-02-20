Leao: “Al Milan c’è grande pressione perché tutti vogliono il top”

Rafael Leao racconta il suo Milan: la chiamata di Maldini, la spinta dei tifosi, il nuovo ruolo, il derby e il rapporto con Ibra e Pulisic.

Il numero 10 rossonero, Rafael Leao, è stato recentemente ospite del podcast Kickin’ It di CBS Sport, in cui ha parlato a lungo di Milan: dalla chiamata e firma, alla vittoria dello scudetto, dal nuovo ruolo da punta, al derby di Milano che si avvicina. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Leao

La chiamata del Milan

“L’Inter telefonò al direttore sportivo del Lille, Campos, dicendo di essere interessata a me. Io però non ero convinto: in passato seguivo il Milan di Maldini e del mio idolo Ronaldinho. Così dissi al Lille che sarei rimasto lì un altro anno. Arrivammo secondi in campionato e l’anno dopo avremmo giocato in Champions. Ma un giorno mi dissero che mi voleva il Milan e che qualcuno voleva parlare con me. Era Paolo Maldini. Mi disse che mi aveva seguito durante la stagione e mi chiese se volessi entrare a far parte del Milan. E così ho firmato”.

Zlatan Ibrahimovic e la pressione positiva

“Era molto esigente da calciatore, anche troppo. Una volta dei giovani della Primavera vennero ad allenarsi con noi e finirono in squadra con Ibra. Dopo aver perso la partitella, andò dal mister e disse che quella era l’ultima volta che quei giovani sarebbero venuti ad allenarsi con noi. Per me è sempre stata una pressione positiva, con persone come lui puoi imparare tanto. Se ti parlano è perché sono interessate a te. Anche oggi parlo molto con lui, abbiamo un ottimo rapporto. Mi ha aiutato tanto, lo voglio nella mia vita anche fuori dal campo. Se avrò bisogno di qualcosa, so che lui mi darà una mano”.

Lo scudetto e il titolo di MVP

“Non me l’aspettavo a dire il vero. Dopo l’ultima partita, mi dissero che ero stato il miglior giocatore della stagione. Non me lo sarei mai aspettato: è stata certamente una delle mie stagioni migliori a livello individuale, ma anche di squadra”.

Il nuovo ruolo da punta

“Prima dell’inizio della stagione ero pronto a tutto. Quando Allegri mi ha detto che voleva schierarmi da centravanti, gli risposi che ero pronto. In quel ruolo puoi fare più gol. Nel calcio i numeri sono importanti: per poter diventare uno dei migliori devi fare tanti gol e assist”.

La vita al Milan e la pressione dei tifosi

“Non è stato facile all’inizio, ma ora sono molto contento di essere qui e di essere un punto di riferimento per la squadra e per i tifosi. Quando giochi al Milan sai che c’è grande pressione perché tutti vogliono sempre il top. Quando fai una brutta partita, lo capisci guardando i tifosi”.

Il derby di Milano

“I giorni prima del derby non esci, stai a casa. È una settimana davvero folle: tutti vogliono i biglietti, vedi i colori, tutti parlano di quella partita che è la più bella della stagione. Il derby è una guerra, una questione di vita o di morte e io voglio viverla. Dopo la partita tutti parlano di quella gara per settimane. In passato lo guardavo, ma giocare il derby è incredibile: i tifosi cantano dall’inizio alla fine. Ogni pallone devi pensare che sia l’ultimo”.

Il rapporto con Pulisic

“Abbiamo un bel rapporto, ora ci conosciamo anche meglio in campo. Abbiamo avuto entrambi qualche infortunio in questa stagione, quindi non abbiamo giocato tanto insieme, ma è un grande giocatore, uno dei migliori degli ultimi anni. Quando è in campo pensi sempre che possa inventarsi qualcosa”.