Milan, le top news di giornata: le possibili scelte di Allegri per Napoli

Milan-Napoli, le ultime sulle scelte di Allegri: formazione quasi definita, sorpresa in attacco con Nkunku e Fullkrug favoriti dal 1'.

It’s matchday: stasera alle 20.45 il Milan affronta il Napoli al Maradona. Vediamo ora le ultime dalla sponda rossonera in vista di questo big match tra seconda e terza in classifica.

I ragazzi di mister Massimiliano Allegri hanno svolto ieri l’ultima rifinitura e poi sono partiti in direzione Napoli. Rifinitura importante perché emergono alcune novità rilevanti in merito alla possibile formazione iniziale. Tutto confermato per nove undicesimi. Nonostante qualche indiscrezione che ipotizzava un cambio modulo con l’utilizzo del 4-3-3, è invece confermato il solito 3-5-2.

Tra i pali ci sarà come sempre Maignan, mentre la difesa a tre sarà ancora composta da Tomori, De Winter e Pavlovic. Ancora assente Gabbia, che sarà di fatto l’unico indisponibile rossonero del match.

Passando al centrocampo, Saelemaekers agirà a tutta fascia a destra, mentre sulla sinistra ci sarà Bartesaghi. I tre in mezzo saranno Modric davanti alla difesa, Fofana mezzala destra e Rabiot mezzala sinistra.

Possibile sorpresa in attacco: Nkunku e Fullkrug in pole

Davanti c’è appunto qualche sorpresa: durante la rifinitura Allegri ha provato Fullkrug insieme a Nkunku. A questo punto bisogna dare loro due come possibile coppia iniziale e favorita per partire dal 1’.

Era prevedibile che Leao non partisse titolare, visto anche il fatto che è appena rientrato e si è allenato due volte più la rifinitura dopo uno stop di due settimane.

Quella che non ci aspettavamo è l’esclusione iniziale di Pulisic, che a meno di problemi fisici sarebbe dovuto essere il titolare designato. Nkunku e Fullkrug hanno lavorato con Allegri a Milanello durante la sosta: è possibile che il tecnico li abbia visti in ottime condizioni e per questo motivo abbia deciso di dargli una chance.

Fullkrug ha giocato dall’inizio anche la gara contro il Torino, in cui non aveva brillato, mentre Nkunku è un po’ che non parte dall’inizio. Grossa chance dunque per entrambi di dimostrare il loro valore.

In crescita in quest’ultimo periodo anche le quotazioni di Gimenez: era prevedibile che anche lui non partisse dall’inizio, dato che non avrà ancora molti minuti nelle gambe dopo il lungo stop. Però è tornato con grande entusiasmo e sta bene, per questo ci aspettiamo un suo impiego a gara in corso e in generale in queste ultime gare di campionato.

Tra l’altro, durante l’allenamento a porte aperte di due giorni fa, in una delle due squadre della partitella Allegri da una parte aveva schierato proprio il tridente Leao, Gimenez, Pulisic. Chissà che non ci sia spazio per questo tridente in qualche occasione da qui a fine stagione.