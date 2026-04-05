Milan, Allegri fa il punto: attacco al completo in vista di Napoli

Le parole di Allegri in vista di Napoli-Milan: condizioni degli attaccanti, dubbi di formazione e possibili scelte offensive per il match.

In vista della gara di Napoli in programma domani sera è intervenuto in conferenza stampa il mister rossonero Massimiliano Allegri. Tra le varie domande, ce ne sono state alcune che si sono concentrate sulla condizione dei suoi giocatori e in particolare sulle possibili scelte iniziali nel reparto offensivo, quello che ad oggi è ancora con qualche dubbio da sciogliere. Ecco in particolare come ha risposto:

“Intanto quelli davanti stanno tutti bene. Leao è rientrato, sta molto meglio, si è allenato con la squadra. Pulisic è rientrato bene. Gimenez ha grande entusiasmo, è un altro soprattutto come fiducia in sé stesso, sicuramente era sofferente a quella caviglia. Fullkrug sta meglio, Loftus-Cheek è rientrato anche lui, che è un giocatore importante. Nkunku sta bene. Tutti i giocatori stanno discretamente bene; martedì dovrebbe rientrare anche Gabbia così siamo pronti per fare il finale di stagione appassionatamente tutti insieme”.

Poi ci sono state alcune domande sui singoli, in particolare sulle condizioni di Rafael Leao. Visto che è rientrato ad allenarsi in gruppo solo da un paio di giorni, alla domanda se sarà possibile vederlo dal primo minuto domani sera ha risposto:

“Ora vediamo, ha fatto un allenamento e mezzo. Soprattutto ora, nel finale di stagione cambiano temperature, ritmi di gara, serve gente lucida di testa e soprattutto di grande tecnica”.

E invece su Gimenez:

“È un giocatore e un ragazzo recuperato, sono molto contento, perché all’inizio sicuramente era molto sofferente. Ora in quel ruolo lì abbiamo due giocatori con caratteristiche ben precise, un po’ differenti l’uno dall’altro, comunque sono due centravanti, sia Gimenez che Fullkrug”.

Ballottaggi in attacco e possibili scelte

Molto positivo dunque mister Allegri, soddisfatto di aver recuperato diversi giocatori e con, di conseguenza, diversi dubbi da sciogliere per la sfida di Napoli. Molte domande erano proprio sull’attacco, perché sul resto dello schieramento sembrano esserci pochi dubbi, mentre davanti ora con cinque giocatori a disposizione ci sono tante opzioni aperte.

In allenamento ieri Allegri ha provato anche il famoso tridente 4-3-3, con Leao a sinistra e Pulisic a destra, ma pensiamo possa essere più un’eventuale opzione per il secondo tempo in caso di necessità. In questo momento prevediamo il solito 3-5-2 e davanti il mister potrà sceglierne soltanto due.

Difficilmente Leao sarà impiegato dall’inizio, dato che comunque è stato un paio di settimane fermo e si è riallenato solo venerdì e sabato. Decisiva sarà la rifinitura di oggi, nel giorno di Pasqua, ultimo allenamento prima della trasferta di Napoli.

La nostra sensazione è che Allegri possa partire con Pulisic e Nkunku dall’inizio, ma sono in grande crescita le quotazioni di Gimenez: se non dovesse partire titolare domani, ci aspettiamo comunque un Gimenez protagonista in questo finale di stagione.