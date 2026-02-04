Milan, le top news di giornata

Il Milan domina a Bologna con uno 0-3 convincente: difesa solida, gol anche senza Leao e Pulisic e classifica che inizia a sorridere.

Oggi è il giorno dopo la convincente vittoria di Bologna: uno 0-3 ottenuto senza troppi problemi, con il Milan che non ha rischiato praticamente nulla in fase difensiva e che davanti è riuscito a colpire anche facendo a meno di giocatori chiave come Leao e Pulisic. Giocatori che lo stesso Allegri ha fatto sapere rientreranno per la sfida contro il Pisa, gara che verrà giocata tra 9 giorni, venerdì 13 febbraio, quindi ci sarà tutto il tempo per recuperare. La gara contro il Como di questo weekend, ricordiamo, è stata rinviata al 18.

Ora, nel concreto, i rossoneri avranno a disposizione ben tre giorni di riposo e poi partirà il percorso di preparazione alla sfida di Pisa.

Una vittoria pesante per il Milan

La vittoria di ieri sera è doppiamente importante: sia perché arriva un allungo sul quinto posto (con la Roma che ha perso, i rossoneri si portano a +7), sia per il fatto, perché no, di poter restare a -5 dall’Inter capolista. E con il derby non troppo distante e ancora da giocare, è ancora possibile sperare nell’impresa.