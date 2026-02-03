RIVIVI IL LIVE- Bologna-Milan 0:3| Vittoria tonda per i rossoneri

90+4′- Finisce qui. I rossoneri s’impongono sul Bologna, al Dall’Ara è 0-3
89′- Ci saranno 4 minuti di recupero
88′- Ancora vicino al gol Fullkrug! Bel cross di Estupinan per il nove tedesco, para Ravaglia
82′- Problemino fisico per Bartesaghi: è costretto al cambio, al suo posto entra Estupinan
81′- Gran palla di Jashari a mandare Fullkrug in campo aperto, dopo una finta sul difensore, il tedesco viene murato da Ravaglia
80′- Ritmi bassi al Dall’Ara in questo finale di partita, col Bologna che gestisce palla provando ad imbastire azioni offensive, il Milan si difende compatto, schiarato ora con un 5-4-1
77′- Ultimi due cambi per il Bologna: escono Rowe e Miranda, entrano Lykogiannis e Cambiaghi
72′- Altro doppio cambio per il Milan: escono Modric e Nkunku, entrano Fullkrug e Jashari
66′- Doppio cambio Milan: escono Loftus-Cheek e Athekame, entrano Tomori e Ricci
65′- Cambio Bologna: fuori Freuler, dentro Moro
64′- Pavlovic messo giù da Ferguson in netto ritardo, ammonizione per il centrocampista rossoblù
61′- Con un po’ di spazio ci prova da lontanissimo Odgaard, Maignan blocca a terra senza troppi problemi
57′- Ammonizione per Freuler che spende il fallo tattico su Fofana
53′- Doppio cambio per il Bologna: escono Castro e Orsolini, entrano Dallinga e Bernardeschi
50′- Altra occasione per Nkunku che lanciato da una palla verticale si invola a tu per tu con Ravaglia, ma stavolta gestisce male il pallone tentando un dribbling e la palla finisce in rimessa dal fondo
47′- Rabiot fa 0-3 per il Milan! Rimessa laterale folle di Miranda che serve Rabiot, il francese brucia Heggem e davanti alla porta non sbaglia
46′- L’arbitro da il via al secondo tempo
Non ci sono cambi all’intervallo
45+3′ – Finisce così il primo tempo
38’- Nkunku segna il due a zero dagli undici metri
35’- Rigore per il Milan, Nkunku è a tu per tu con Ravaglia che uscendo manda a terra il francese
30’- Il Milan rimane in controllo in cerca del secondo goal
19’- GOAL: Loftus-Cheek si trova in area di rigore, servito da Rabiot in area piccola e insacca la palla dell’uno a zero.
17’- Fofana rischia il goal calciando incrociato e lisciando il palo lontano
7’- Loftus si ritrova a tu per tu con Ravaglia ma sbaglia il dribbling: enorme occasione
3’- Heggem prende il tempo su un corner e colpisce da solo: palla alta
1’- calcio di inizio