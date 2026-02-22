Milan, il tabellino dei diffidati in vista del match col Parma

Milan-Parma, la situazione diffidati in casa rossonera: Rabiot, Fofana e Athekame a rischio squalifica in vista del derby. Tutti i dettagli.

Nel match di oggi pomeriggio tra Milan e Parma rivedremo dal primo minuto Adrien Rabiot, che rientra dalla squalifica rimediata a causa dell’espulsione nel match di Pisa. Ma per il centrocampista francese non finisce qui: rimane infatti la diffida per somma di ammonizioni collezionata in precedenza e ora, in queste due partite che anticipano una sfida chiave della stagione, il derby, dovrà stare attento per evitare di mancare alla stracittadina.

Diffidati Milan: situazione da monitorare

L’ideale sarebbe prendere l’ammonizione oggi, saltare la gara con la Cremonese per poi essere ‘pulito’ per il derby. Ma Rabiot non è l’unico diffidato in casa Milan: infatti ce ne sono altri due, ovvero Youssouf Fofana e Zachary Athekame.

Fofana se la porta dietro da un po’ di tempo e per lui vale lo stesso discorso fatto per Rabiot: saltare il derby non sarebbe il massimo, anche se in questo momento della stagione non è più così centrale e inamovibile come invece è il compagno di nazionale. Il ruolo di mezzala destra infatti è quello che ha visto più interpreti diversi in stagione, dato che vi si alternano Ricci, Loftus-Cheek e lo stesso Fofana.

Per quanto riguarda invece Athekame, non ha fatto sentire troppo la mancanza di Saelemaekers quando c’è stato bisogno ed è in crescita. Ora però, col ritorno del belga, probabilmente il suo minutaggio sarà di nuovo ridotto a livello di titolarità, ma con la possibilità di sfruttare la sua freschezza a gara in corso. Anche nel suo caso averlo al derby non sarebbe male.