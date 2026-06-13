Matthias Jaissle potrebbe essere la nuova guida dei rossoneri di Milano. La situazione sembra stia modificando di minuto in minuto, visto che nel corso dell'ultima serata è arrivato l'ennesimo importante NO da parte di uno del commissario tecnico dell'Austria, stiamo parlando di Ralf Rangnick. Il tedesco sembrerebbe aver messo il veto su Zlatan Ibrahimovic e di conseguenza una trattativa che è naufragata dopo diverse settimane di colloqui. Adesso, però, bisogna cercare un'altra pista e di conseguenza cercare di capire quello che effettivamente sarà il suo prossimo mister. Glasner o Jaissle, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questa sfida.

Jaissle a totale disposizione

Matthias Jaissle, Head Coach of Al Ahli

Il tecnico che nel corso del passato ha guidato il Red Bull Salisburgo, sembrerebbe essere pronto a tutto pur di tornare in Europa e dare la sua idea di calcio. Il coach è pronto a decurtarsi in maniera pesante il suo stipendio faraonico. Non dimentichiamo che nel corso di questa stagione ha allenato l'Al Ahli e di conseguenza si tratta di un contratto decisamente importante. Il Milan (al momento) non ha ancora preso una decisione e di conseguenza si sta pensando anche ad un'altra pista ed andiamo con le ultime su Glasner.

La decisione su Glasner

potrebbe aver ricevuto. La squadra doveva vedere in dirigenza Rangnick e di conseguenza questa separazione potrebbe portare ad un vero e proprio rallentamento. Una decisione che deve arrivare il prima possibile, anche perché c'è una nuova stagione da scrivere nel corso delle prossime ore ed al momento la situazione sembra essere di stallo conche si possono definire come molto preoccupati per il momento.