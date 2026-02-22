Milan, le top news di giornata

Milan-Parma, probabili formazioni e ultime novità: Bartesaghi braccetto, rientrano Rabiot e Saelemaekers, coppia Leao-Pulisic davanti.

It’s matchday: oggi il Milan affronta il Parma nella sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18. Vediamo ora le ultime novità in vista del match.

Verso Milan-Parma: le possibili scelte

Nel pomeriggio di ieri sono arrivate indiscrezioni relative al possibile schieramento iniziale rossonero, con qualche cambio rispetto alla sfida infrasettimanale col Como. Innanzitutto in difesa ci sarà Bartesaghi schierato come braccetto sinistro, insieme a Gabbia e Tomori. A centrocampo ci sarà il rientro di Rabiot, che sconta l’espulsione rimediata a Pisa ma resta in diffida: sarebbe meglio prendere un giallo oggi e saltare la trasferta di Cremona che prenderlo proprio con la Cremonese e saltare il derby.

Modric è confermato davanti alla difesa, mentre come mezzala destra dovrebbe esserci Loftus-Cheek, che riprenderebbe così il suo ruolo originale dopo un paio di partite giocate in attacco. Sulla fascia destra è previsto il rientro di Saelemaekers dal 1’, mentre sulla sinistra occasione per Estupinan. In attacco finalmente si rivede la coppia Leao–Pulisic.