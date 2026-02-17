Milan, Saelemaekers recuperato: sarà titolare col Como?

Alexis Saelemaekers torna in gruppo ed è recuperato: Allegri valuta se schierarlo titolare contro il Como o gestirlo dalla panchina.

Alexis Saelemaekers è ristabilito e ha già ripreso ad allenarsi in gruppo: questa è un’ottima notizia per il Milan di Allegri, che ritrova così uno dei suoi titolarissimi.

Gestione prudente o subito dal 1’?

Un problema all’adduttore accusato nel match dell’Olimpico contro la Roma di fine gennaio lo ha costretto a saltare le due partite successive contro Bologna e Pisa, partite che comunque il Milan è riuscito a portare a casa. In queste due occasioni il giovane Athekame ha preso il posto del belga sulla fascia destra e non ha sfigurato.

Proprio per questo motivo, in vista della gara di Como di domani sera, è probabile che Allegri si affidi ancora al giovane svizzero, con la carta Saelemaekers che può essere tenuta per il secondo tempo, dato che comunque è rimasto una ventina di giorni senza allenarsi col gruppo.

Più probabile il ritorno dal 1’ nella sfida di domenica a San Siro contro il Parma, nella quale si ricomporrà la linea di centrocampo titolare del Milan con anche Rabiot, squalificato contro il Como.

A livello di infermeria, in questo momento l’unico out è Gimenez, che nel giro di un mese dovrebbe tornare. Per il resto, tutti a disposizione di Allegri.