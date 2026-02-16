Milan, Rabiot out! Allegri studia l’alternativa

Il francese non sarà presente per via della squalifica rimediata contro il Pisa: Allegri deve trovare un'alternativa

Non sarà semplice sostituire Rabiot nel turno di recupero contro il Como. L’espulsione contro il Pisa della scorsa giornata di Serie A costa a Max Allegri un’alternativa. Ecco i possibili titolari contro i lariani.

Seguendo l’ormai classico 3-5-2, tra i pali ci sarà Maignan. Il terzetto difensivo potrebbe essere composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A sinistra Bartesaghi mentre sulla destra potrebbe tornare Athekame.

A centrocampo Modric e Fofana come di solito e a sostituire Rabiot ci sarebbe Ricci. Davanti per adesso sono in vantaggio Nkunku e Leao.