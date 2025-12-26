Milan, Sabatini: “Il grande rimpianto si chiama Thiago Silva”

Sandro Sabatini analizza il mercato del Milan: Fullkrug non basta, serve un difensore e il grande rimpianto resta Thiago Silva.

Intervenuto dal proprio canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il primo approccio avuto dal Milan sul mercato in vista della sessione invernale, con l’acquisto finalmente di un attaccante, ovvero Niclas Fullkrug. Un attaccante che però, secondo Sabatini, non basta: serve anche un difensore, con il rimpianto che porta il nome di Thiago Silva.

Le parole di Sabatini

“Il Milan non può fermarsi solo a una punta, deve anche concentrarsi su un difensore, anche perché il responso arrivato dalla Supercoppa italiana con De Winter è stato abbastanza deludente. Quindi il Milan, per giocare con la difesa a tre, ha bisogno di avere in rosa almeno un quinto difensore. D’accordo che c’è solo il campionato ma l’alternanza, anche per colpa degli infortuni o delle squalifiche va tenuta in conto”.

Sul rimpianto Thiago Silva e l’uso di algoritmi per cercare giocatori:

“Quindi il Milan deve prendere un difensore e qui c’è il grande rimpianto che si chiama Thiago Silva. Che sembrava dovesse tornare al Milan con un’operazione molto romantica e che alla fine è andato al Porto. Immaginiamo che qualcuno ci sia rimasto anche parecchio male, anche perché farsi sfuggire Thiago Silva che vuol tornare bisogna impegnarsi. Però il Milan non può fermarsi, e allora, quale difensore prendere? Siccome il Milan si è vantato anche per primo, tra le società italiane, di affidarsi anche agli algoritmi, con una ricerca più scientifica possibile, ecco cosa faccio, propongo la ricerca la ricerca con algoritmi”.