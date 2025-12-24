Il mister del West Ham saluta Fullkrug: “Gli auguriamo ogni bene”

Nuno Espirito Santo commenta l’addio di Niclas Fullkrug dal West Ham: le parole del tecnico sul trasferimento ormai definito al Milan.

Il Milan ha ormai definito l’acquisto dell’attaccante tedesco Niclas Fullkrug. Per l’ufficialità occorrerà aspettare il 2 gennaio, ma l’affare è di fatto concluso. Tanto che, in conferenza stampa, al tecnico del West Ham Nuno Espirito Santo sono state poste alcune domande sull’addio di Fullkrug dalla squadra inglese, con particolare attenzione ai motivi per cui non abbia funzionato con gli Hammers.

Le parole di Espirito Santo

Sul passaggio di Fullkrug al Milan:

“Gli auguriamo ogni bene, qui non stava funzionando. Gli auguriamo ogni bene e che possa giocare al Milan. Noi siamo qui e abbiamo molto a cui pensare.”

Sul perché non abbia funzionato al West Ham:

“Non posso valutare appieno la situazione, sono arrivato da poco, ma alcuni piccoli infortuni non gli hanno permesso di giocare più partite consecutive. Questa cosa ritarda la preparazione e la forma fisica di ogni giocatore”.