Milan, oggi la ripresa a Milanello: torna Leao, Gabbia in dubbio

Il Milan riprende gli allenamenti a Milanello in vista del Verona: Leao verso il rientro, mentre restano dubbi sulle condizioni di Gabbia.

Oggi è prevista la ripresa degli allenamenti a Milanello agli ordini di mister Massimiliano Allegri. C’è attesa di capire se Rafa Leao e Matteo Gabbia saranno a disposizione per il match di domenica contro il Verona. La sensazione è che ci siano buone possibilità di rivedere Leao, addirittura anche dal primo minuto.

Situazione Leao e Gabbia

Il portoghese era già sulla strada del pieno recupero per la semifinale di Supercoppa contro il Napoli e Allegri lo avrebbe sicuramente portato in panchina qualora il Milan avesse passato il turno e fosse approdato in finale. Ora, con una settimana davanti, non ci dovrebbero essere troppi problemi: Leao può essere considerato quasi al 100% per domenica, con concrete possibilità di partire titolare in attacco insieme a Pulisic.

Per quanto riguarda invece il capitolo Gabbia, l’infortunio rimediato contro il Sassuolo non gli ha causato lesioni gravi al ginocchio. Lo staff medico del Milan potrebbe però decidere di non rischiarlo e fargli saltare un’altra partita. Maggiori indicazioni in questo senso arriveranno tra oggi pomeriggio e domani. In caso di forfait, al centro della difesa spazio ancora a De Winter.

.