Clamoroso Moretto: “Allegri aveva chiesto lui in attacco. Ma il Milan…” / Calciomercato

Arrivano incredibili aggiornamenti sul mercato dei rossoneri. Il noto esperto spiega: “Il tecnico aveva chiesto un nome top per l’attacco”

È a un passo dallo sbarco sotto la Madonnina il primo acquisto invernale in casa Milan. In contemporanea con l’eliminazione in Supercoppa italiana, i rossoneri hanno accelerato per regalare ad Allegri il primo colpo di mercato. Le richieste del tecnico erano state chiare e la società ha subito recepito: un difensore, un esterno a tutta fascia e un attaccante. E proprio su quest’ultimo fronte si sono concentrati gli sforzi di Tare.

Il direttore sportivo del Milan ha spinto per portare subito un attaccante ad Allegri, che presto accoglierà in rossonero Fullkrug dopo un’esperienza non esaltante in Premier League. Sarà il tedesco a dover portare quei gol che non sono finora arrivati da uno Gimenez sempre più ai margini, ma emergono nuovi retroscena sul nome che avrebbe invece voluto il tecnico rossonero. E a svelare tutto è il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto.

Altro che Fullkrug: il primo nome per l’attacco del Milan, almeno secondo Allegri, era un altro. “Il nome per cui Allegri si è speso in prima persona, il nome che l’allenatore del Milan avrebbe voluto aggiungere alla propria rosa perché riteneva potesse essere un’arma letale da aggiungere poi a quelli che sono i Leao di turno. Il nome di cui parleremo è un grande amico di Rafa Leao” ha spiegato Matteo Moretto. Che poi ha continuato: “Vi stiamo parlando di Moise Kean, attaccante della Fiorentina, che sicuramente avrà un futuro incerto a Firenze soprattutto a partire da giugno. Sarà difficile che la Fiorentina si privi di Kean a giugno, ma vi dico che Allegri avrebbe voluto lui per questo mercato di gennaio. Però le condizioni non sono percorribili e il Milan ormai è arrivato alla definizione per Fullkrug”.