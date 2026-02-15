Milan, tutto sul rinnovo di Pulisic: i due aspetti da tenere d’occhio

Rinnovo Christian Pulisic: il Milan non ha fretta vista l'opzione fino al 2028, ma ci sono altri due fattori da considerare.

Uno dei temi che tiene banco in casa Milan in questo periodo riguarda i rinnovi e, in particolare, quello di Christian Pulisic. L’americano è in scadenza tra poco più di un anno, nel giugno 2027, ed è per questo che in molti sono sorpresi dal fatto che non ci siano ancora trattative avanzate per il rinnovo.

Rinnovo Pulisic, ecco perché non c’è fretta

Il fatto è che nel contratto di Pulisic è presente una clausola per esercitare l’opzione per un altro anno, quindi fino a giugno 2028. Opzione che naturalmente il Milan sfrutterà: l’americano sarà legato al club fino al 2028 ed è così che si spiega la non eccessiva fretta con cui il club rossonero sta affrontando la questione.

Il clima è abbastanza disteso anche perché Pulisic è contento di stare al Milan e il club lo considera uno dei suoi top player. In ogni caso ci sono due elementi, il secondo in particolare, portato alla luce dall’esperto di mercato Matteo Moretto negli scorsi giorni, che è giusto tenere d’occhio.

Due fattori da considerare

Il primo è che i dialoghi per il rinnovo erano stati portati avanti con decisione mesi fa e poi si sono bloccati, con Pulisic e il suo entourage che volevano aspettare di vedere la piega che avrebbe preso il Milan a livello di competitività, con l’appuntamento a riparlarne più avanti. Di fatto, la situazione attuale vede un Milan che un po’ di competitività, possiamo dirlo, la sta ritrovando, anche grazie al lavoro di mister Allegri.

L’altro aspetto di cui ha parlato Moretto riguarda invece il Decreto Crescita, che agevolava a livello di tassazione il club per il contratto di Pulisic e quello di altri calciatori stranieri. Questa agevolazione ben presto scadrà e, per questo, potrebbero crearsi delle difficoltà in più per il Milan a livello economico nel sostenere un aumento dell’ingaggio. Piccolo campanello d’allarme, di cui essere a conoscenza, ma che per il momento non suggestiona minimamente il possibile buon esito della trattativa. In questo momento Pulisic e il Milan sono concentrati sul campo: fondamentale per il buon esito di qualsiasi operazione extra campo.