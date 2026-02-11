Milan, Athekame in pole per la titolarità? L’analisi di Passerini

Il Milan presenta emergenza a destra dal momento che Saelemaekers non sta recuperando appieno

Carlos Passerini ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha analizzato la prossima gara del Milan che potrebbe vedere Athekame titolare: “Io sono convinto che il Milan avrebbe potuto fare meglio sul mercato, avrebbe dovuto prendere un difensore centrale di qualità durante questa sessione di trasferimenti. Sarei dell’idea che anche un esterno destro sarebbe stato utile. Dato che siamo qui per descrivere la realtà e non le nostre opinioni, intendo dire che le mie idee devono basarsi su fatti concreti. Altrimenti, potremmo fare un altro mestiere e non il lavoro di cronista. Il mio compito è quello di fare il cronista per Il Corriere della Sera. Quando esprimo il mio punto di vista su un argomento specifico, lo faccio in base al mio stile. Qui vi sto condividendo la mia opinione, che è differente da ciò che riporto dalle mie fonti. In questo caso, credo che il Milan avrebbe dovuto fare di più sul mercato; credo altresì che se Athekame mostrasse una prestazione costante e pari a quella di Bologna, allora il vuoto come vice di Saelemaekers a destra potrebbe essere riempito”.

Prosegue Passerini:

“Tuttavia, ci vuole costanza. Al momento non posso dirti se questo giocatore avrà la stabilità necessaria per rimpiazzare Saelemaekers, che sta attraversando un periodo di affaticamento perché gioca continuamente. Saelemaekers è fondamentale per il Milan. È un calciatore spesso sottovalutato, ma la squadra è diversa con o senza Alexis. Devo aggiungere che Zachary ha giocato bene nella partita di recente, quindi dico, aspettiamo e vediamo: se riesce a mantenere questo standard, potrebbe compensare l’assenza di un esterno destro. Riguardo alla difesa, credo che per motivi numerici, un difensore centrale in più sarebbe stato utile ora, anche se sappiamo che uno andrà preso a giugno. Potrebbe essere necessario in una delle ultime 15 partite, poiché avere un difensore centrale di qualità, non un giocatore qualunque, potrebbe davvero aiutare. Se non accade, sarà comunque meglio per il Milan, ma avrebbe fatto la sua figura”.