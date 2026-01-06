Milan, avanti tutta per il rinnovo di Leao: il punto

Il Milan lavora sui rinnovi: dopo Saelemaekers, contatti avviati anche per Leao. Ecco le ultime sulla strategia del club.

Se per il momento il Milan non è attivissimo sul mercato in entrata, la stessa cosa non si può dire sul fronte rinnovi, dove la dirigenza è al lavoro per blindare i propri giocatori e dare continuità al progetto in vista del futuro. Meno di un mese fa è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Saelemaekers; poi c’è la questione Maignan, per cui la società si sta impegnando per ricucire il rapporto e fare il possibile affinché il portiere rimanga.

La strategia per il rinnovo di Leao

Negli ultimi giorni, inoltre, è spuntata anche un’indiscrezione relativa a dei passi in avanti per il rinnovo di uno dei top di questo Milan, ovvero Rafael Leao. Ne ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, raccontando di come il Milan sia intenzionato a prolungare il suo contratto, ricordiamo in scadenza nel 2028. Ecco come Moretto ha sintetizzato la vicenda:

“Il Milan sta lavorando al rinnovo di Leao. Chiaramente al Milan ci sono delle priorità, soprattutto in base alle scadenze. Maignan, Tomori…. Il Milan ha iniziato i contatti per il rinnovo con adeguamento di Rafa Leao già ad inizio ottobre, la trattativa prosegue. Si deve trovare la quadra sui numeri e su tutto il resto, ma il Milan ha intenzione di gratificare Leao per quello che sta dimostrando in campo”.