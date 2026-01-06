Milan, ecco chi è il preferito di Allegri per rinforzare la difesa

Il Milan valuta un rinforzo in difesa: tra i tanti nomi spunta Federico Gatti, profilo apprezzato da Allegri ma operazione complessa a gennaio

Il tema relativo all’acquisto di un difensore da parte del Milan è stato parecchio ridimensionato negli ultimi giorni perché, di fatto, a differenza dell’attaccante, che infatti è arrivato subito, l’urgenza assoluta non c’è. La società valuterà se nella seconda metà di gennaio si creeranno situazioni favorevoli per rinforzare la rosa senza spendere troppo e senza l’obbligo di doversi muovere per forza.

Sono parecchi i nomi che sono circolati in questi giorni: alcuni impossibili, come Kim e Skriniar; altri sono stati proposti, come Dier e Disasi; altri ancora già accostati ai rossoneri nel mercato estivo, come Gomez e Gila. Al momento però non risultano trattative concrete per nessuno di questi profili.

Gatti sarebbe il più gradito da Allegri

Ce ne sarebbe uno, invece, che secondo quanto filtra in questi giorni, sarebbe il preferito di Massimiliano Allegri. Si tratta di Federico Gatti della Juventus. È noto come gli allenatori tendano spesso a prediligere giocatori già allenati in passato, perché rappresentano delle garanzie e perché conoscono perfettamente ciò che possono dare loro in campo. Gatti risponderebbe esattamente a questo identikit.

A questo si aggiunge il fatto che, al momento, con Spalletti in panchina, Gatti non è un imprescindibile della formazione bianconera e, tra l’altro, è anche al momento fuori per infortunio. Ciò che ci si aspetta, ribadendo il fatto che al momento è tutto fermo, è che il Milan possa provare più avanti a fare un tentativo, magari sulla base di un prestito.

Un’operazione che resterebbe comunque complicata: il mercato di gennaio è sempre complesso e la Juventus difficilmente si priverebbe di un giocatore che andrebbe a rinforzare una diretta concorrente nella lotta alla Champions.