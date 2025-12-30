Milan alla ricerca del difensore: ecco che cosa sappiamo

Il Milan sta cercando un difensore centrale da prendere a gennaio, ma il budget è molto ridotto. Ecco la situazione e i nomi in corsa.

Messo a segno l’acquisto dell’attaccante con Fullkrug, ora è chiaro che al Milan, per il mercato di gennaio, manchi ancora un difensore centrale. Difensore che la dirigenza sta cercando, valutando più profili, ma al momento non è ancora chiaro il nome su cui si punterà.

Tuttavia possiamo già restringere di molto il campo, perché sappiamo che il Milan non intende spendere a gennaio: non ci sarà nessuna spesa folle come quella dello scorso inverno, piuttosto si andrà su un profilo low-cost.

Milan alla ricerca di un’occasione

Ecco il punto fatto dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sulla questione difensore Milan:

“Il Milan sta cercando un difensore a budget non dico zero, ma quasi. Quindi un’occasione in prestito, o fare qualche scambio. Non è stato ancora identificato il giocatore giusto”.

A questo punto non resta che attendere le prossime mosse della società. Ad oggi i nomi circolati sono principalmente quelli di Süle e Disasi, perché rispondono a questi criteri di cui ha parlato Di Marzio. Ma è probabile anche che nelle prossime settimane possano spuntare altri nomi. Chi sarà il mister X della difesa?