Il Milan è ancora in cerca del suo nuovo tecnico. Ma non è solo questo, poiché il Diavolo deve ancora completare la sua dirigenza. Tuttavia, Gerry Cardinale sembra non essere preoccupato e desidera analizzare con attenzione ogni candidato, a fondo, per fare la scelta migliore per il club. Durante la giornata di oggi, sarebbero stati programmati altri tre colloqui con i principali candidati alla guida della squadra: Glasner, Amorim e Jaissle.

Matthias Jaissle

Oliver Glasner allenatore del Milan?

Mauricio Pochettino

Le alternative

Tra i tre nomi, quello diè senza dubbio il più ambizioso, un giovane allenatore che ha portato sia investimenti che ottimi risultati in. È un nome raccomandato da, e il Milan lo sta considerando per la panchina, così come gli altri due. Tuttavia, la questione complicata riguarda il costo di: per liberarlo dal club saudita, dove ha un contratto di due anni, è necessaria una clausola di 6 milioni di euro. Inoltre, il suo attuale stipendio è davvero sostanzioso:52 anni, originario di. Ha una formazione legata alla Red Bull, quindi è in linea con, il principale candidato per il ruolo di direttore tecnico. Se l’allenatore attualedecidesse di accettare, peril percorso verso Milano potrebbe essere spianato. D’altronde, il suo bagaglio professionale è notevole: è stato l’ultimo a portare il Wolfsburg in Champions nella stagione 2020/21, mentre ora la squadra è retrocessa nella Zweite Bundesliga; ha guidato l'Eintracht alla conquista dell'Europa League, riportando un trofeo internazionale dopo 40 anni. Ha vinto la, tutto in un anno. Prima della sua gestione, il club londinese non aveva conquistato nessun titolo.Nel caso Glasner non dovesse farcela, si deve considerare l'opzione argentina.ha avuto esperienze in. Attualmente, sta allenando la nazionale degliDi conseguenza, sarebbe disponibile solo dopo l’uscita della sua squadra dal torneo, anche se la federazione calcistica americana potrebbe decidere di confermarlo.Attenzione a potenziali nomi inattesi:è un allenatore apprezzato da Zlatan Ibrahimovic, con il quale ha condiviso l’esperienza al Milan da calciatoreè più una possibilità remota, poiché l'olandese sembra essere orientato verso un anno sabbatico.