Glasner rimane tra i preferiti ma nel frattempo il Milan si muove in altre direzioni per affidare la panchina ad un profilo esperto
Leao-Milan, addio in estate?
Il Milan è ancora in cerca del suo nuovo tecnico. Ma non è solo questo, poiché il Diavolo deve ancora completare la sua dirigenza. Tuttavia, Gerry Cardinale sembra non essere preoccupato e desidera analizzare con attenzione ogni candidato, a fondo, per fare la scelta migliore per il club. Durante la giornata di oggi, sarebbero stati programmati altri tre colloqui con i principali candidati alla guida della squadra: Glasner, Amorim e Jaissle.
Matthias JaissleTra i tre nomi, quello di Matthias Jaissle è senza dubbio il più ambizioso, un giovane allenatore che ha portato sia investimenti che ottimi risultati in Arabia Saudita con l'Al-Ahli. È un nome raccomandato da Ralf Rangnick, e il Milan lo sta considerando per la panchina, così come gli altri due. Tuttavia, la questione complicata riguarda il costo di Matthias Jaissle: per liberarlo dal club saudita, dove ha un contratto di due anni, è necessaria una clausola di 6 milioni di euro. Inoltre, il suo attuale stipendio è davvero sostanzioso: guadagna 10 milioni all'anno.
Oliver Glasner allenatore del Milan?52 anni, originario di Salisburgo. Ha una formazione legata alla Red Bull, quindi è in linea con Ralf Rangnick, il principale candidato per il ruolo di direttore tecnico. Se l’allenatore attuale dell’Austria decidesse di accettare, per Glasner il percorso verso Milano potrebbe essere spianato. D’altronde, il suo bagaglio professionale è notevole: è stato l’ultimo a portare il Wolfsburg in Champions nella stagione 2020/21, mentre ora la squadra è retrocessa nella Zweite Bundesliga; ha guidato l'Eintracht alla conquista dell'Europa League, riportando un trofeo internazionale dopo 40 anni. Ha vinto la FA Cup, il Community Shield e la Conference League con il Crystal Palace, tutto in un anno. Prima della sua gestione, il club londinese non aveva conquistato nessun titolo.
Mauricio PochettinoNel caso Glasner non dovesse farcela, si deve considerare l'opzione argentina. Mauricio Pochettino ha avuto esperienze in Spagna, Francia e Inghilterra. Attualmente, sta allenando la nazionale degli Stati Uniti. Di conseguenza, sarebbe disponibile solo dopo l’uscita della sua squadra dal torneo, anche se la federazione calcistica americana potrebbe decidere di confermarlo.
Le alternativeAttenzione a potenziali nomi inattesi: Mark van Bommel è un allenatore apprezzato da Zlatan Ibrahimovic, con il quale ha condiviso l’esperienza al Milan da calciatore. Arne Slot è più una possibilità remota, poiché l'olandese sembra essere orientato verso un anno sabbatico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti