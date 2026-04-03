Il Milan guarda in casa Real Madrid: due talenti per la difesa

Il Milan monitora due giovani difensori del Real Madrid: Valdepenas e Aguado. La strategia dell'area scouting in vista del futuro.

Il Milan potrebbe tornare a fare spesa in casa Real Madrid, questo è quanto riportato dalla nota testata spagnola AS. La dirigenza rossonera starebbe infatti monitorando molto attentamente due giovani giocatori di scuola Blancos, in particolare due difensori centrali: stiamo parlando di Victor Valdepenas e Diego Aguado.

Un Milan che è sempre attento a cercare di investire bene anche sui giovani e a programmare con cura i colpi, prendendo giocatori a poco per poi magari ritrovarsi in casa dei talenti su cui costruire. Questo è quello che soprattutto ultimamente sta cercando di fare l’area scouting rossonera in più di un’occasione. Ad esempio con l’acquisto del classe 2006 Alphadjo Cissé dall’Hellas Verona a gennaio, che arriverà in rossonero a giugno dopo la fine del prestito al Catanzaro, o il recentissimo acquisto di Andrej Kostic (2007) dal Partizan Belgrado, anche lui preso per giugno.

Con questi due giovani del Real Madrid, se l’interesse rossonero raccontato da AS fosse confermato, si potrebbe cercare di fare un affare in stile Alex Jiménez: preso proprio dal Real Madrid qualche anno fa, fatto crescere in casa e poi ceduto al Bournemouth in estate, che tra l’altro l’ha già riscattato per circa 20 milioni.

Andando ad analizzare questi due giocatori di proprietà del Real Madrid, specifichiamo che entrambi giocano regolarmente con la formazione under del club, il Castilla, ma hanno già esordito anche in Prima Squadra.

Valdepenas è un classe 2006, già con una valutazione di circa 5 milioni. È un giocatore strutturato, alto 1,88 e destro di piede. Passando invece ad Aguado, lui è un classe 2007, ma sempre valutato sui 5 milioni. A livello di caratteristiche è un po’ diverso da Valdepenas: leggermente meno alto (1,84) e mancino.

Talenti scuola Real Madrid: la Serie A porta fortuna

Staremo a vedere se il Milan deciderà di bussare nuovamente alla porta del Real Madrid e aggiudicarsi uno di questi due giovani. Si sa, la concorrenza per questo tipo di giocatori è sempre molto agguerrita, ma un club come il Milan ha sempre un certo richiamo.

Molto spesso i giovani del Real Madrid si rivelano dei crack che hanno solamente bisogno di spazio per farsi vedere. È per questo che il Real si riserva spesso una recompra o delle percentuali sulla futura rivendita del giocatore, come nel caso di Jimenez.

Nella nostra Serie A succede spesso che un giovane preso dal Real Madrid poi finisca per diventare un protagonista assoluto. È il caso di Nico Paz del Como, che a fine stagione potrebbe ritornare alla base con un valore di mercato esploso fino a 65 milioni. Oppure un altro esempio che può ricordare i profili di cui abbiamo parlato per il Milan: un difensore che fino allo scorso anno giocava al Real Madrid Castilla, Jacobo Ramón del Como, classe 2005, diventato titolare alla sua prima stagione in Serie A e già con una valutazione di circa 25 milioni.