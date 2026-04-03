Milan, le top news di giornata: Allegri CT? Ora conta solo il Milan

Ultime da Milanello: gruppo quasi al completo verso Napoli, out Gabbia, dubbio Leao. Ipotesi Nazionale per Allegri ma il suo futuro è al Milan

Oggi sarà una giornata importante di allenamenti a Milanello: mister Massimiliano Allegri potrà contare sul gruppo al completo per preparare la sfida di Napoli in programma lunedì. Se ieri sono rientrati ad allenarsi solo alcuni giocatori come Davide Bartesaghi, Zachary Athekame e Adrien Rabiot, oggi rientreranno tutti gli altri nazionali. Rivedremo infatti a Milanello Christian Pulisic, Luka Modric, Pervis Estupinan, Alexis Saelemaekers e Koni De Winter.

A partire da oggi Allegri potrà iniziare a ragionare seriamente in ottica Napoli. Saranno tutti a disposizione eccetto Matteo Gabbia, che non ha ancora recuperato dall’operazione all’ernia inguinale, e poi c’è il dubbio Rafael Leao. Ieri il portoghese si è allenato a parte, ma sul campo: è sulla buona strada per tornare a breve, ma non è detto che ci sia a Napoli. Saranno cruciali oggi e domani, gli ultimi due giorni disponibili per puntare alla convocazione. Qualora dovesse dare forfait, Allegri ha diverse opzioni per sostituirlo. Pulisic non dovrebbe essere in discussione per partire dall’inizio, al suo fianco uno tra Fullkrug, Nkunku e Gimenez.

Allegri nel mirino della Nazionale: ma il Milan è la priorità

Proprio su Allegri, in questi giorni, in seguito alla disfatta della nostra nazionale, il suo nome è uno di quelli maggiormente accostati in ottica futura al ruolo di CT. Gattuso si è dimesso e per questo i vari giornali hanno subito cercato nomi forti da collegare alla panchina azzurra, nome che a questo punto serve per cercare di evitare l’ennesimo fallimento in futuro. Stessa cosa è stata fatta anche per le cariche FIGC, per cui ci sono già stati diversi ribaltoni e ne prevediamo ancora. Anche la leggenda rossonera Paolo Maldini, per esempio, è stato accostato.

Tuttavia, nel caso di Allegri, la sensazione è che il progetto col Milan sia troppo ben avviato per interromperlo così sul nascere, anche se per la nazionale. Il mister rossonero sarà sicuramente lusingato, ma al momento è concentrato sul Milan, non solo quello del presente ma anche quello del futuro. È infatti in contatto con Igli Tare e la dirigenza per programmare già la prossima stagione, nella quale, a meno di stravolgimenti, il Milan tornerà a giocare la Champions League e Allegri, ci sbilanciamo, sarà ancora l’allenatore.