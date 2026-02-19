Milan, grosso versamento per Pavlovic: out col Parma

Pavlovic ha riportato un trauma ad alto impatto alla gamba sinistra: escluse fratture, ma grosso versamento. Salterà il match col Parma.

In mattinata sono stati effettuati i controlli del caso al difensore rossonero Strahinja Pavlovic, che nella gara di ieri sera ha subito una forte botta in uno scontro di gioco col giocatore del Como Van Der Brempt. Fortunatamente sono escluse fratture, tuttavia l’impatto del colpo subito è stato parecchio forte.

Il referto e le condizioni di Pavlovic

Per l’esattezza, questo recita il referto riportato dal giornalista inviato a Milanello Antonio Vitiello: “Trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale”.

Pur non essendo presenti fratture, di fatto Pavlovic ha un grosso versamento nella zona interessata dall’impatto, che è arrivato anche dalle parti dell’osso oltre che dei tessuti. Di conseguenza ha parecchio dolore ed è zoppicante. Al momento possiamo considerarlo out per la sfida di domenica contro il Parma. Al suo posto dovrebbe giocare De Winter spostato sul centro-sinistra, col conseguente rientro di Gabbia al centro e con Tomori che rimarrebbe sul centro-destra.