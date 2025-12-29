Milan, il punto sulle condizioni di Leao e Gabbia verso Cagliari

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Leao e Gabbia verso la trasferta di Cagliari. Intanto Fullkrug sarà già a disposizione di Allegri.

Dopo la bella vittoria di ieri contro l’Hellas Verona a San Siro, è già il momento di archiviare e pensare alla prossima gara di campionato, in programma venerdì sera contro il Cagliari.

In Sardegna il Milan potrà contare su una risorsa in più: il nuovo attaccante rossonero Niclas Fullkrug, che verrà ufficializzato proprio il 2 gennaio e che, grazie ad una deroga, potrà già essere a disposizione lo stesso giorno.

Le valutazioni in vista di venerdì

Situazione di maggiore incertezza, invece, per quanto riguarda le condizioni di Rafa Leao e Matteo Gabbia, per i quali non è ancora chiaro se saranno arruolabili o meno per la sfida di Cagliari. La loro eventuale presenza verrà valutata giorno per giorno. Nel caso di Gabbia, Allegri nella conferenza stampa di sabato, alla vigilia del match contro il Verona, aveva lasciato intendere che un recupero per Cagliari fosse possibile, anche se il ginocchio continuava a dare un po’ di fastidio. Più criptico, invece, il mister è stato su Leao, spiegando come il portoghese avvertisse un problema soprattutto negli scatti, che non gli permetteva di essere al 100%, motivo per cui non è stato convocato.

Ad oggi si può comunque dire che entrambi sono sulla via del rientro e hanno buone chance di esserci nella prossima gara, anche se difficilmente verranno impiegati dal primo minuto dopo circa due settimane di stop.