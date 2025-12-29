Tare show: “Un colpo top per il Milan, ci prova a gennaio” / Calciomercato

Il direttore sportivo dei rossoneri continua a guardarsi intorno in vista della prossima sessione di mercato: arrivano news importantissime

Non basta Fullkrug al Milan. I rossoneri, nonostante le risorse inevitabilmente limitate, lavorano per portare anche altri profili a Max Allegri. Il tecnico è stato chiaro con la dirigenza, chiedendo anche un difensore e se possibile un esterno a tutta fascia a destra. Tare lavora in questa direzione e proprio a riguardo arrivano importanti aggiornamenti.

Il direttore sportivo del Milan, infatti, si sta muovendo in prima persona per provare a regalare ai tifosi rossoneri e soprattutto ad Allegri un profilo di primissimo livello per la Serie A già in questo calciomercato di gennaio. Occhio allora alle novità in arrivo, con lo stesso Tare che starebbe portando avanti in prima persona i colloqui provando a beffare anche l’Inter.

Nel mirino del ds rossonero è tornato infatti Mario Gila, calciatore che Tare aveva già portato alla Lazio. Lo stesso direttore sportivo del Milan si sta muovendo in queste ore con lo staff del calciatore per capire se ci siano le possibilità di portarlo in rossonero già in inverno, considerando anche la scadenza nel 2027 e la poca volontà attuale di rinnovare il contratto con i biancocelesti. Sul calciatore c’è anche l’Inter, ma proprio la mossa anticipata di Tare potrebbe essere cruciale per regalare un nuovo colpo ad Allegri.