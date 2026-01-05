Milan, le top news di giornata

La ripresa degli allenamenti in vista del Genoa: le ultime da Milanello su Nkunku e Pulisic, possibili scelte di Allegri e novità di mercato.

In casa Milan è prevista per oggi la ripresa degli allenamenti in vista del turno infrasettimanale di Serie A, che vedrà i rossoneri impegnati giovedì a San Siro contro il Genoa. Vediamo le ultime da Milanello e dal fronte mercato, al momento abbastanza fermo in entrata, mentre in uscita c’è la corte del Fenerbahce per Nkunku, che però per ora non vuole lasciare i rossoneri.

Situazioni da monitorare a Milanello

In vista della gara di giovedì c’è da chiarire la situazione legata alle condizioni di alcuni giocatori. In primo luogo Nkunku, che non è stato convocato per la scorsa gara per un problema alla caviglia, e poi Pulisic, che in questo periodo non è al meglio fisicamente per un fastidio al flessore, nell’ultima partita è stato gestito da Allegri, che lo ha fatto giocare una decina di minuti. Da capire poi se il mister vorrà fare un po’ di turnover oppure no. Di sicuro rivedremo Pavlovic e Gabbia al centro della difesa già da giovedì, da valutare anche se Allegri vorrà di nuovo affidarsi a Modric o se preferirà farlo riposare. In quel caso è pronto Jashari dal 1’.

Il punto sul mercato

Sul fronte mercato, dopo l’acquisto di Fullkrug, è una fase interlocutoria per il Milan, che si sta guardando intorno ma non affonda per nessuno dei suoi obiettivi. In questo momento il club sta programmando operazioni future oppure aspettando il momento giusto, magari a fine mercato, per intervenire sul difensore, che non è comunque detta venga preso alla fine. Per quanto riguarda le uscite, resta da monitorare la pista Nkunku–Fenerbahce, ma al momento non è particolarmente calda: il giocatore vuole restare al Milan e anche il club, pur non considerandolo incedibile, vorrebbe trattenerlo a meno di offerte davvero importanti.