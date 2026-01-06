Addio Nkunku, spunta un nome a sorpresa per il Milan: “Tare vuole lui” / Mercato

I rossoneri continuano a guardarsi intorno in questa sessione di calciomercato, pronti a cambiare più del previsto soprattutto in attacco

Lavori in corso in casa Milan, non sono finite qui le mosse in questo mercato invernale. Non lo sono soprattutto guardando all’intera rosa e alle richieste di Allegri, che aspetta ancora un difensore per poter lottare fino all’ultimo per lo scudetto. Tare si sta muovendo su questa linea nelle ultime ore, ma come svelato di recente anche da Di Marzio i rossoneri non hanno fretta in tal senso. Diverso era il discorso in attacco, dove è arrivato subito Fullkrug e dove le novità potrebbero non essere finite.

Il Milan deve infatti fare i conti anche con la concreta possibilità che prima della fine del calciomercato invernale possa salutare Nkunku. Dopo soli sei mesi alla corte di Allegri, infatti, l’attaccante è finito nel mirino del Fenerbahce, che sembra determinato a fare sul serio per strappare il francese ai rossoneri. Il giocatore sembra per ora intenzionato a non muoversi dalla Serie A, ma Tare è costretto a guardarsi intorno a caccia di un sostituto. E, in tal senso, occhio alle ultime news.

Nel mirino del direttore sportivo del Milan è finito infatti un nuovo nome. In caso di addio di Nkunku la scelta di Tare sarebbe quella di andare a prendere un giovanissimo attaccante oggi impegnato in Francia con l’Angers. Il nome nel mirino è quello del calasse 2006 Sidiki Cherif, osservato da vicino nelle ultime settimane dagli scout rossoneri. Sarebbe un nome intrigante, che allo stesso tempo ha su di sé l’interesse di diversi club tedeschi. In questo caso, quindi, la fretta per i rossoneri è concreta.