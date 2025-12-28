Milan, Pellegatti sul match col Verona: “Partita complicatissima”

In vista del match che si giocherà contro l’Hellas Verona tra poco, calcio d’inizio alle 12.30, riportiamo le dichiarazioni di Carlo Pellegatti dal proprio canale YouTube. Il noto giornalista e tifoso rossonero ha messo in guardia sulle difficoltà che il Milan troverà nell’affrontare un avversario ostico e in forma come il Verona. Inoltre ha parlato di un attacco leggero, senza Leao, con Nkunku che ha la necessità di ritrovare fiducia e Pulisic non nel suo momento migliore. Ecco che cosa ha detto.
Le parole di Pellegatti
“Il Milan affronterà l’Hellas Verona ancora con un attacco molto leggero, con Nkunku e Pulisic, contro la fisicità della difesa veronese. Oltretutto Nkunku stenta ad uscire da questa sua mancanza di autostima e fiducia in se stesso. Nonostante nell’ultima partita si sia impegnato, a livello di qualità non sta uscendo. Pulisic nelle ultime due partite pur mettendoci il solito impegno, anche lui non mi è sembrato nel suo momento migliore. Ecco perché è una partita complicatissima. Firmerei tutta la vita per un 1-0, soprattutto perché il Milan non può mettere tutta la sua qualità lì davanti. Vediamo che cosa riuscirà il Milan a portare a casa con questa partita complicatissima contro il Verona, che ha vinto le ultime due battendo Fiorentina e Atalanta”.