Milan, le top news di giornata

Milan-Hellas Verona, tutte le news di giornata: Leao out, chance per Nkunku e tutte le altre scelte di formazione in vista del match.

It’s match day: tra non molto il calcio d’inizio di Milan–Hellas Verona. Vediamo tutte le novità di giornata in vista del match.

Il punto sulle scelte di formazione

Già da ieri sappiamo che non ci sarà Rafa Leao: Allegri lo ha lasciato fuori dai convocati perché non al meglio della condizione. Di conseguenza, in attacco toccherà di nuovo a Nkunku partire dal primo minuto accanto a Pulisic. Per il francese un’altra grande chance per riuscire finalmente a dimostrare il suo valore.

A centrocampo, invece, Fofana è rientrato e sta bene, ma è in ballottaggio con Loftus-Cheek per una maglia da titolare. Capitolo difesa: Gabbia sarà assente, si tenterà di recuperarlo per Cagliari, al suo posto oggi ancora De Winter.

Ricapitolando, la probabile formazione rossonera è la seguente: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek (Fofana), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.