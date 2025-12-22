Milan, Pellegatti: “Luiz Felipe possibile pista per la difesa”

Carlo Pellegatti parla del mercato difensivo del Milan: l'ex Lazio Luiz Felipe potrebbe essere un nome per rinforzare la retroguardia.

Il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, intervenuto recentemente sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto sul mercato per la difesa del Milan. Oltre ad Axel Disasi, nome che sta circolando in questi giorni, Pellegatti ha parlato anche di Luiz Felipe, ex Lazio, che secondo lui potrebbe rappresentare un’occasione interessante in chiave rossonera.

Le parole di Pellegatti

“Per quanto riguarda il difensore non è una questione di Disasi sì o Disasi no. Il Milan, se non arriverà Disasi, prenderà un giocatore di fascia Disasi, cioè un giocatore che viene ritenuto un’opportunità, perché andiamo a contattare magari una squadra che se ne vuole liberare. Ecco, per quello che riguarda Luiz Felipe posso dire, da quello che mi hanno detto, dalle notizie che ho, potrebbe liberarsi. Finché non mi dicono di no, la tengo vivo. Ha 28 anni, è nel pieno della maturità, alto un metro e ottantasette, nella Lazio giocava da braccetto a destra ma può giocare centrale. Ha giocato tre anni nella Lazio, conosce il calcio italiano, verrebbe penso a cifre irrisorie. Nel 2026 gli scade il contratto col Rayo Vallecano che è la sua squadra attuale. Ha recuperato anche lui da un infortunio come Fullkrug. Potrebbe essere una pista vera. Vediamo, appena ho notizie in questo senso, vi tengo al corrente.”