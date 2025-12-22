Il Milan lavora per rinforzare la difesa a gennaio: sul tavolo i nomi di Gomez, Sule e Disasi. Occasioni low cost in fase di valutazione.

Oltre all’attaccante già praticamente messo a segno, il Milan pianifica di acquistare a gennaio anche un difensore centrale. Il profilo che la dirigenza sta cercando è quello di un giocatore con un po’ di esperienza alle spalle e con costi contenuti.

Il campo, quindi, si restringe: i profili low cost, salvo situazioni particolari come quella vissuta da Rabiot in estate con il Marsiglia, sono spesso giocatori ai margini del progetto della propria squadra e che in stagione hanno trovato poco spazio. Un’operazione simile a quella di Fullkrug insomma, che si sta definendo proprio in queste ore.

Identikit e occasioni di mercato

Servono quindi giocatori in uscita e, se vicini alla scadenza di contratto, ancora meglio. Tra i nomi attualmente sul tavolo ne spiccano tre, anche se per ora di concreto c’è ancora poco.

Il primo è Joe Gomez (28) del Liverpool: già molto vicino al Milan a fine mercato estivo, è ancora nella lista di Tare tra i difensori che interessano e che rispecchiano i requisiti citati.

L’altro nome è stato accennato anche nei giorni scorsi e per diversi fattori farebbe al caso del Milan. Si tratta di Niklas Sule (30) del Borussia Dortmund, in scadenza nel 2026 e con un contratto che non gli verrà rinnovato. Un gigante da 1,95 per circa 100 kg, che potrebbe trovarsi a suo agio come centrale in una difesa a tre.

L’ultimo nome preso in esame è Axel Disasi (27) del Chelsea, giocatore che nel suo attuale club è completamente fuori dai piani. In questa stagione non ha collezionato presenze con la prima squadra, ma soltanto due apparizioni con la seconda squadra.

Ora bisognerà capire quale strada deciderà di seguire il Milan. A livello di potenziale, in prospettiva il profilo più interessante è Disasi, anche se è un giocatore da ritrovare. Gomez e Sule, invece, sarebbero probabilmente più utili già nell’immediato: Gomez come braccetto, Sule più adatto al ruolo di centrale.

La sensazione, però, è che da qui a gennaio possano spuntare anche altri nomi.