Milan, Pellegatti: “Loftus-Cheek deve aumentare il suo rendimento”

Pellegatti analizza il momento di Loftus-Cheek: il centrocampista è richiesto sul mercato ma per restare al Milan può e deve fare di più.

Il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, recentemente intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato del tema relativo a Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è attualmente richiesto sul mercato (in particolare dalla Lazio), ma il Milan non vorrebbe cederlo. Secondo Pellegatti, però, serve uno step in più a livello di rendimento da parte del giocatore, perché ha le qualità per fare meglio. Ecco cosa ha detto in merito.

Le parole di Pellegatti

“Loftus-Cheek, come dicono anche i suoi compagni, deve incidere di più. Altrimenti non è una blasfemia darlo a un’altra squadra. È un giocatore potente, forte, duttile, eclettico. Viva la sua duttilità ma quando pensiamo all’assist, all’incursione vincente, al tiro abbiamo una casella con tanti zero. Il problema è che non siamo sicuri poi che ne prendano uno migliore. Anche lui deve aumentare il suo rendimento e il livello delle sue prestazioni”.