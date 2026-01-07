Milan, le top news di giornata

Milan-Genoa alle porte: Allegri verso la conferma dei titolari, dubbi su Loftus-Cheek e Nkunku e importanti novità sul rinnovo di Maignan.

Siamo alla vigilia del match tra Milan e Genoa. Vediamo le ultime novità in vista della partita, con le condizioni di qualche giocatore e importanti aggiornamenti sul fronte rinnovi, perché c’è stata un’accelerata decisiva per quanto riguarda Mike Maignan.

Le ultime in vista del Genoa

Il Milan dovrebbe affrontare la gara di domani con i titolarissimi: Allegri non ha intenzione di fare turnover, nonostante si tornerà poi in campo dopo poco più di tre giorni (domenica contro la Fiorentina). Oggi alle 12 è comunque prevista la conferenza stampa del tecnico, che darà anche qualche aggiornamento sulle condizioni di alcuni giocatori. I due osservati speciali restano Loftus-Cheek e Nkunku.

Loftus si è fermato ieri per un leggero problema fisico, ma non dovrebbe essere nulla di grave: capiremo più tardi se sarà della partita o meno. Per Nkunku, invece, c’è ancora incertezza. In questi giorni si è allenato a parte e vedremo se il suo recupero sarà possibile.

Rinnovo Maignan: ci siamo

La novità di giornata riguarda invece il rinnovo di Maignan, che ad oggi possiamo dire essere diventato sempre più probabile. Parliamo di una situazione delicata, con la scadenza fissata al 2026, ma la dirigenza si è resa conto che sarebbe una perdita troppo grande lasciare partire Maignan a zero. Anche il portiere è felice al Milan e si sono quindi creati i presupposti per riaprire un dialogo che sembrava interrotto.

Aspettiamo ovviamente l’ufficialità prima di sbilanciarci troppo, ma il rinnovo dovrebbe arrivare con un bel ritocco dell’ingaggio verso l’alto: dagli attuali circa 4 milioni ai quasi 6 previsti dal nuovo accordo.