Milan-Fullkrug: operazione ai dettagli

Il Milan è vicino a Fullkrug: operazione in prestito con diritto di riscatto. Ecco le cifre e i motivi che hanno spinto il club a scegierlo.

Già dai giorni scorsi era nell’aria e, a meno di grossi colpi di scena, sarà Niclas Fullkrug il nuovo attaccante del Milan. Abbiamo già parlato di come la dirigenza rossonera abbia scelto il centravanti tedesco del West Ham per una serie di motivi ben precisi.

Ecco perché il Milan ha scelto Fullkrug

Innanzitutto non c’è la volontà di spendere a gennaio, e questo è l’aspetto principale. Fullkrug si sta trattando come un’operazione in prestito con diritto di riscatto, quindi il Milan andrebbe a puntellare un reparto sguarnito pagando praticamente solo lo stipendio del giocatore.

Poi c’è il discorso legato all’esperienza. Fullkrug è un profilo esperto, esattamente il requisito richiesto da Allegri per rinforzare la squadra a gennaio. Ha 32 anni e il mestiere della punta lo sa fare, anche se viene da un paio di stagioni piuttosto avare di gol in Premier League. In Bundesliga, però, i gol li ha sempre fatti e ha una grande voglia di rilanciarsi al Milan.

Fullkrug non partirebbe come titolare fisso, ma più come un giocatore da inserire a gara in corso in caso di necessità, per aggiungere quelle caratteristiche che giocatori come Leao, Pulisic e Nkunku non hanno.

Per quanto riguarda i dettagli dell’operazione, si parla di un prestito con diritto di riscatto da gennaio a giugno, con una cifra per l’eventuale riscatto che dovrebbe aggirarsi poco sotto i 15 milioni di euro.