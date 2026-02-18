Milan, Moretto fa il punto sul rinnovo di Bartesaghi

Matteo Moretto aggiorna sulla situazione rinnovo di Davide Bartesaghi: il Milan gli garantirà il meritato adeguamento verso fine stagione.

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto è recentemente intervenuto sul tema Davide Bartesaghi e il possibile rinnovo col Milan. Il terzino rossonero quest’anno ha stupito tutti, prendendosi il posto da titolare, ed è per questo che un rinnovo di contratto con adeguamento dell’ingaggio rappresenta un tema concreto in casa Milan.

Rinnovo solo rimandato: se ne riparla a fine stagione

Situazione che però, al momento, è rimandata a fine stagione, quando le parti si incontreranno nuovamente per accordarsi sul futuro. Ma ecco il punto fatto da Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Davide Bartesaghi quest’anno ha avuto una crescita esponenziale, sia da un punto di vista del minutaggio, che ovviamente dipende da quello che Bartesaghi ha dimostrato in campo. Tra assist e gol, prestazioni di livello che hanno garantito un certo rendimento a Massimiliano Allegri, Bartesaghi si è costruito un determinato ruolo all’interno di questo Milan. Si sta parlando tanto di rinnovo, con Bartesaghi che ha già rinnovato da poco e che potrebbe nuovamente prolungare. Quello che vi posso dire io è che non mi aspetto movimenti imminenti per quanto riguarda il contratto di Bartesaghi, con adeguamento contrattuale annesso.

Diciamo che è un tema che sia il Milan sia l’entourage di Bartesaghi affronteranno verso il finale di stagione. Dopo la primavera le parti dovrebbero incontrarsi per capire che tipo di situazione sistemare. Ad oggi, in questo momento, non ci sono reali contatti. Ci sono stati negli scorsi mesi, prima di Natale: le parti si sono date appuntamento con l’anno nuovo, ma questo appuntamento non c’è ancora stato. Bartesaghi e il Milan torneranno a parlare del possibile rinnovo, con adeguamento meritato, verso la fine della stagione”.