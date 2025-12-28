Milan, Modric: “Oggi era fondamentale vincere”

Il commento di Luka Modric ai microfoni di DAZN dopo la vittoria rossonera sull'Hellas Verona. Ecco che cosa ha detto.

Al termine del match vinto 3-0 dal Milan contro l’Hellas Verona anche il fuoriclasse croato Luka Modric, intervistato da DAZN ha commentato la vittoria. Fondamentale dopo la sconfitta in Supercoppa e il pareggio col Sassuolo. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Modric

Sulla vittoria:

“Era veramente importante per noi vincere oggi. Contro il Sassuolo abbiamo perso punti importanti, oggi era fondamentale vincere e abbiamo meritato questi tre punti”.

Sul gol di Nkunku:

“Meritava il gol. Lavora dura in allenamento, sappiamo che quando gli attaccanti non segnano non sono felici. Speriamo che questo gol gli dia tanta fiducia perché sappiamo che giocatore di livello è. Siamo qui per aiutarlo e dargli tutto quello che è necessario. Siamo felici per lui”.