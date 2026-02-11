Milan, buone nuove da Milanello: Pulisic in gruppo

Christian Pulisic torna ad allenarsi in gruppo e verrà convocato per Pisa. Alexis Saelemaekers invece è ancora out: non verrà rischiato.

Si è da poco concluso l’allenamento mattutino dei ragazzi di mister Massimiliano Allegri, che anche oggi hanno svolto una seduta a Milanello in vista della gara di venerdì contro il Pisa.

Torna Pulisic, forfait per Saelemaekers

Quello che giunge oggi dal campo, secondo quanto riportato dall’inviato a Milanello Antonio Vitiello, è un’ottima notizia: il ritorno in gruppo di Christian Pulisic. L’americano ha finalmente smaltito la borsite e verrà convocato per la trasferta di Pisa. Pulisic si era allenato a parte nei giorni scorsi ed è per questo che parlare di una maglia da titolare per lui pare difficile. Tuttavia, questo rappresenta un rientro fondamentale per il rush finale di stagione dei rossoneri.

Discorso diverso invece per Alexis Saelemaekers: ancora non c’è stato il suo rientro in gruppo e per questo motivo è quasi certo il forfait per la trasferta di Pisa. Non si vuole in nessun modo affrettare i tempi e rischiare una nuova ricaduta. Il belga mette nel mirino però la sfida a San Siro di mercoledì 18 contro il Como.

Tutti gli altri giocatori regolarmente in gruppo, ad eccezione ovviamente di Santi Gimenez, che prosegue la sua riabilitazione.