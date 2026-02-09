Milan, Trevisani provoca: “Se Allegri vince lo Scudetto..”

Riccardo Trevisani ha analizzato le possibilità del Milan di aggiudicarsi lo Scudetto di questa stagione 2025/2026

Il celebre commentatore sportivo Riccardo Trevisani è stato ospite del podcast “Centrocampo” dove ha rilasciato alcune dichiarazioni su ciò che potrebbe raggiungere il Milan in questa stagione.

“Se Allegri riesce a conquistare lo scudetto quest’anno, merita il nostro rispetto e un sincero applauso. Il Milan è un club molto competitivo e potrebbe esprimere un gioco decisamente superiore a quello attuale. Allegri è superiore a Fonseca e Conceiçao? Certamente. Ma secondo me è inferiore a Spalletti”.

“Molto inferiore. Ha ottenuto più successi? Solo perché ha guidato la Juventus, che era 20 punti sopra tutte le altre. “Vincere” è un criterio che conta poco. Chi non sa nulla consulta il registro e dice: “Chi ha trionfato? Ah, sei forte”. Io guardo le partite. Conte ha creato la Juventus, e Allegri ha portato a casa i trofei”.