Milan, mese da urlo per Pavlovic: ora è il terzo più prezioso in rosa

Strahinja Pavlovic è l’MVP di marzo del Milan: prestazioni, gol, crescita e valore di mercato in forte aumento secondo Transfermarkt.

Si è concluso oggi il contest lanciato direttamente dai profili ufficiali del Milan per decretare il titolo di MVP del mese di marzo. Ad aggiudicarselo è stato Strahinja Pavlovic, eletto dai tifosi che lo hanno quindi preferito rispetto agli altri tre candidati: Koni De Winter, Youssouf Fofana e Pervis Estupinan.

Decisive le quattro prestazioni di livello messe a referto da inizio marzo ad oggi: due i gol segnati, entrambi pesanti. Uno allo scadere contro la Cremonese, che ha sbloccato un match in cui il Milan stava faticando parecchio, e l’altro contro il Torino, rete che ha aperto le danze portando in vantaggio i rossoneri. Buona anche la prestazione contro la Lazio nella dolorosa sconfitta rossonera dell’Olimpico, dove è stato uno dei pochi a salvarsi, e poi ovviamente la partita in modalità muro difensivo nel derby vinto 1-0 contro l’Inter.

Questo titolo di MVP è soltanto simbolico, ma testimonia la reale crescita che Pavlovic ha avuto nella stagione in corso. Una crescita che ha pesato anche nella sua valutazione, che nel frattempo è lievitata.

Crescita e numeri: la valutazione di Pavlovic in aumento

Ad oggi, secondo le stime Transfermarkt, Pavlovic è il terzo giocatore più prezioso della rosa del Milan, dietro solo a Rafael Leao (65 milioni) e Christian Pulisic (50). Pavlovic è terzo a quota 35 milioni, una valutazione che resta comunque indicativa: il suo prezzo reale probabilmente è più alto, intorno ai 50 milioni.

Ci sono già stati alcuni timidi sondaggi da parte di club stranieri, ma per il Milan è incedibile e quindi il problema non si pone.

Tornando alla valutazione Transfermarkt e andando a vedere da dove era partito Pavlovic, emerge ancora di più la grande stagione che sta disputando, oltre al fatto che il lavoro di Allegri è stato sicuramente decisivo su di lui. A giugno 2025, più o meno a fine della scorsa stagione, la sua valutazione era ferma sui 18 milioni, addirittura inferiore rispetto a quella che aveva prima di essere acquistato dal Milan, quando era al Salisburgo (25 milioni). A dicembre 2025, dopo la prima parte della stagione in corso, era salita a 28 milioni, fino ai 35 attuali dopo un mese di marzo da incorniciare, impreziosito anche dal titolo di MVP.