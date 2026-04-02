Verso Napoli-Milan, Leao in dubbio: chi davanti al fianco di Pulisic?

Napoli-Milan si avvicina: Leao resta in dubbio e Allegri valuta le alternative in attacco tra Nkunku, Fullkrug e Gimenez.

La sosta si è conclusa ormai da un paio di giorni e siamo quindi tornati in pieno clima campionato. Quello che aspetta il Milan lunedì sera è un big match importante: la sfida tra la seconda e la terza, separate da un solo punto, ma anche quella tra due degli allenatori più vincenti degli ultimi anni, Allegri contro Conte.

Concentriamoci ora sul Milan. Quasi tutta la rosa è a disposizione: è ormai rientrato Santi Gimenez, che ha già riassaggiato il campo contro il Torino, ed è tornato anche Ruben Loftus-Cheek dopo la brutta frattura all’osso alveolare. L’unico assente sarà Matteo Gabbia, che non è ancora pronto per rientrare dopo l’operazione all’ernia inguinale, ma non manca molto al suo ritorno.

Il giocatore maggiormente in dubbio, e dal quale dipenderanno molto anche le scelte di mister Allegri, è Rafael Leao. Il numero 10 portoghese non ha ancora ripreso ad allenarsi in gruppo dopo il riacutizzarsi della pubalgia. C’è ancora da capire se potrà essere convocato per la gara di Napoli, ma in ogni caso sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto. È già possibile fare qualche ragionamento di formazione in caso di sua assenza, che al momento appare probabile. Allegri dovrebbe optare per il solito 3-5-2, con Maignan in porta; difesa senza Gabbia quindi con Tomori, De Winter e Pavlovic. A centrocampo Saelemaekers esterno a destra, Bartesaghi a sinistra, Modric in regia con Rabiot e Fofana mezzali.

Ballottaggio in attacco: chi è il favorito per partire dall’inizio?

Il focus è sull’attacco, con Pulisic che sembra abbastanza certo di un posto dall’inizio, e tre diverse opzioni per sostituire Leao.

Partiamo da Gimenez, rientrato da poco dopo un lungo infortunio: ha tanta voglia di fare bene e guadagnarsi la fiducia del club in questo finale di stagione, ma non ci aspettiamo, a meno di sorprese, che a Napoli possa partire titolare. Non ha ancora molti minuti nelle gambe ed è quindi più un’arma a gara in corso.

A questo punto ci aspettiamo una lotta a due per un posto tra Fullkrug e Nkunku. Partendo dal tedesco, ora che c’è Gimenez ha più chance di partire dall’inizio, dato che Allegri preferisce avere sempre a disposizione un attaccante vero da inserire a partita in corso. Nell’ultima gara prima della sosta è partito proprio lui insieme a Pulisic, ma la sua prova non è stata particolarmente brillante.

Anche per questo motivo, prevediamo che Allegri possa dare una chance dall’inizio a Nkunku, che è anche un po’ che non parte titolare. Se c’è qualcuno che ha bisogno di un’occasione dal 1’ per rilanciarsi è proprio il francese. Le sue prestazioni non sempre sono state all’altezza della maglia del Milan, ma ha ancora parecchio potenziale inespresso, oltre al fatto che contro una squadra come il Napoli potrebbe essere la scelta giusta anche a livello di caratteristiche.

Contro la difesa a tre di Conte potrebbe infatti essere più pericoloso un giocatore tecnico come Nkunku, capace di non dare punti di riferimento, rispetto ad una punta più statica come Fullkrug. Ma sciogliere questo ballottaggio sarà compito di Allegri, che valuterà lo stato di forma dei suoi giocatori in allenamento per schierare la miglior formazione possibile.