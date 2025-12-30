Cafù: “Quando sei il Milan l’obiettivo è vincere il campionato”

Cafù parla del Milan e delle ambizioni scudetto: fiducia nei rossoneri, elogi a Modric e Allegri ma attenzione alla concorrenza in Serie A.

Intervistato da Tuttosport, l’ex terzino del Milan Cafù ha commentato la stagione dei rossoneri fin qui, parlando delle possibilità scudetto e di alcuni singoli come Modric e mister Allegri. Ecco un estratto delle sue parole a tema Milan.

Le parole di Cafù

Se il Milan ha la possibilità di vincere lo scudetto:

“Certo che sì. Quando sei il Milan l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato, almeno a me hanno insegnato così. Stanno andando forte e ho buone aspettative quest’anno per i rossoneri”.

Su Modric:

“A 40 anni Modric fa ancora la differenza. È giusto che vada avanti. Stiamo parlando di un grande campione: il Milan ha fatto un grande colpo a prenderlo. Luka è un elemento di grande classe ed esperienza che può certamente aiutare il Milan a tornare molto in alto come merita. Incarna il leader che serviva alla squadra, mi piace tanto in campo e fuori”.

Su Allegri:

“Sulla sua scelta non avevo dubbi già in estate. È un allenatore esperto che sa lavorare molto bene e i risultati con lui arrivano sempre”.

Sulle concorrenti per il titolo:

“Per lo scudetto c’è tanta concorrenza e vedo parecchia bagarre: oltre a Napoli e Inter, di cui si parla giustamente tanto, occhio alla Roma che sta facendo molto bene e guai a sottovalutare la Juve: con Spalletti i bianconeri stanno risalendo”.