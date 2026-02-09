Milan, Leao torna dall’inizio a Pisa? Le possibili scelte

Rafa Leao può tornare titolare in Pisa-Milan: Allegri valuta le scelte in attacco. Nkunku sicuro, ballottaggio Leao-Loftus. Pulisic in dubbio.

Nella gara di venerdì che il Milan giocherà contro il Pisa potremmo rivedere dal primo minuto Rafael Leao. L’attaccante portoghese, in netto miglioramento dai problemi all’adduttore che lo hanno tormentato negli ultimi due mesi, è infatti candidato ad una maglia da titolare. Rimasto in panchina nella gara di Bologna, Leao non ha aggravato l’infiammazione e ora va verso il recupero della miglior condizione.

Leao o Loftus-Cheek con Nkunku

Andando ad analizzare le possibili scelte, però, seppur possibile un suo impiego dall’inizio, non è ancora detta. L’unico praticamente certo di partire titolare è Nkunku e accanto a lui è aperto il ballottaggio tra Leao e Loftus-Cheek, che potrebbe essere adattato nuovamente in attacco. Occhio anche alla possibile sorpresa Fullkrug.

Da monitorare invece Pulisic, che non ha ancora pienamente recuperato dalla borsite e c’è da capire se sarà della partita.

Per quanto riguarda gli altri reparti, si va verso la conferma dello stesso schieramento visto a Bologna, con Athekame ancora a fare le veci di Saelemaekers, Fofana che dovrebbe essere confermato come mezzala destra e De Winter confermato in difesa.