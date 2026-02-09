Milan in pressing sul Partizan per Kostic: la situazione

Il Milan non molla Andrej Kostic: accordo già trovato col giocatore, si cerca di alzare i bonus per convincere il Partizan.

La trattativa che stava per portare il giovane talento montenegrino Andrej Kostic al Milan già a gennaio, come sappiamo, non è andata in porto. Troppo alte le richieste del Partizan Belgrado, che non ha mai abbassato le proprie pretese continuando a chiedere tra i 10 e i 12 milioni per il classe 2007.

L’accordo col giocatore c’è: si tratta col Partizan

Il club rossonero però è già forte di un accordo totale col giocatore e col suo entourage, in particolare con l’agente Darko Ristic, lo stesso di Dusan Vlahovic tra l’altro. Proprio per questo motivo i contatti non si sono mai interrotti: l’idea è quella di raggiungere un accordo col Partizan durante queste settimane e bloccare il giocatore per giugno.

Sappiamo come il Milan sia molto attento anche a pescare giovani promettenti in giro per il mondo da aggregare a Milan Futuro o anche direttamente in Prima Squadra per poi farli crescere in casa, anche mettendo sul piatto investimenti importanti. Come dimostrato da quello fatto per Alphadjo Cissé dell’Hellas Verona: 8 milioni più bonus.

Per Kostic, in questo caso, si vuole evitare la concorrenza degli altri club europei che si potrebbe scatenare a giugno ed è per questo che il Milan è fiducioso di poter trovare un accordo a breve. La proposta è di circa 5 milioni di parte fissa, con in aggiunta tutta una serie di bonus per avvicinarsi alla cifra richiesta dal Partizan.

Si attende la risposta del club serbo. Vedremo se l’affare avrà esito positivo nei prossimi giorni.