Milan, le top news di giornata

Pareggio amaro per il Milan contro il Genoa, persi punti preziosi. Ora testa al match con la Fiorentina in cui sarà necessario il turnover.

È il giorno dopo il pareggio contro il Genoa. Per l’ennesima volta in stagione il Milan ha perso punti contro una cosiddetta piccola e ora si porta a -3 dall’Inter capolista. La gara di ieri è stata condizionata da un gol subito dall’ex Colombo nel primo tempo, al quale i ragazzi di Allegri non sono stati in grado di rispondere fino al 92esimo. Tante le occasioni create dai rossoneri, ma è mancata un po’ di lucidità e tranquillità in più. Quella consapevolezza da grande squadra che ti fa capire di essere in grado di rimontare anche all’ultimo: bastano cinque minuti e due occasioni per vincere una partita in cui si è sotto. Anche Allegri, nel post gara, ha fatto capire che c’è stata troppa fretta e che alla fine il Milan si è esposto a un contropiede sull’1-1 che stava per costare addirittura la sconfitta.

Testa alla Fiorentina

La prossima gara sarà tra meno di due giorni, domenica alle 15 a Firenze contro la Fiorentina. C’è davvero poco tempo per recuperare, quindi di sicuro Allegri dovrà ricorrere ad un po’ di turnover. Mancherà sicuro Tomori, che ieri sera è stato ammonito ed era diffidato. Per il resto deciderà il mister insieme al suo staff, tra la giornata di oggi e quella di domani. Probabile la gestione di Modric, con al suo posto uno tra Ricci e Jashari, mentre per il resto della squadra è tutto da valutare.